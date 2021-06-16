«صحة الشرقية»: أكثر من 48 ألف سيدة استفدن من «حقك تنظمي»

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي»، بالمرحلة الأولي، قدمت اليوم الخدمة الطبية لعدد ١١١٦٦ منتفعة، ليصل إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن، خلال ٤ أيام منذ إنطلاق فاعليات الحملة يوم الأحد الماضي، إلى ٤٨٨٥٥ منتفعة بالمحافظة حتي الآن، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الخدمات الطبية تقدم بالحملة، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع عدد ٢١٨ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، يتم تقديم خدمة الأخصائي بها، وعدد ١٤ عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة تتكون من ٢٤٨ طبيب، و٤١٠ ممرضة، و٤٥٧ رائدة ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولي، في ١٠ إدارات صحية بالمحافظة، وهي «العاشر من رمضان، ههيا، مشتول السوق، القنايات، القرين، الحسينية، منشأة أبوعمر، ديرب نجم، كفر صقر، منيا القمح»، وتستمر لمدة ٥ أيام من ١٣ وحتي ١٧ يونيو الجاري.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.