رئيس مدينة البياضية: الانتهاء من محطة رفع الرضوانية نهاية العام

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز.
وقام محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، بتكليف لجنة برئاسة جمال عبدالعزيز سكرتير المركز، ومدير المتابعة الميدانية وعضو من التفتيش المالي والإداري، التي تفقدت محطة الرفع بالرضوانية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي من المتوقع الانتهاء من العمل بها نهاية العام الحالي.
كما تم متابعة أعمال نقل محول كهرباء بقرية البغدادي وتم تذليل كافة العقبات والتنسيق مع شركة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاتمام عملية نقل المحول إلي المنطقة المخصصة له وجاري العمل.