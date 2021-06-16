رئيس مدينة البياضية: الانتهاء من محطة رفع الرضوانية نهاية العام

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز.

وقام محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، بتكليف لجنة برئاسة جمال عبدالعزيز سكرتير المركز، ومدير المتابعة الميدانية وعضو من التفتيش المالي والإداري، التي تفقدت محطة الرفع بالرضوانية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي من المتوقع الانتهاء من العمل بها نهاية العام الحالي.

كما تم متابعة أعمال نقل محول كهرباء بقرية البغدادي وتم تذليل كافة العقبات والتنسيق مع شركة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاتمام عملية نقل المحول إلي المنطقة المخصصة له وجاري العمل.