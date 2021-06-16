وزير الإعلام الكويتي : دعم حقوق الشعب الفلسطيني سياسة ثابتة لدينا

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أكد عبدالرحمن المطيري، وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، إيمان بلاده بأهمية دعم القضية الفلسطينية على كل الصعد الاقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذه «سياسة ثابتة لدى دولة الكويت قيادة وشعبا إلى ان يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه الثابتة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

وجدّد المطيري في كلمة امام أعمال الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي تعقد بالقاهرة التأكيد على تضامن الكويت مع الشعب الفلسطيني الشقيق تجاه ما يشهده من اعتداءات وانتهاكات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما العدوان الأخير على مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المطيري أن الواقع العربي بما يشهده من تطورات بالغة الأهمية على جميع المستويات يفرض علينا وضع أفكار مبتكرة لتطوير آليات الاعلام العربي، بما يمكنها من مخاطبة شعوبنا العربية ونقل قضايانا إلى العالم الخارجي بمحتوى صحيح ومنطقي وهادف وبطرق إبداعية، مشيرًا إلى صياغة استراتيجية إعلامية تشاركية في الكويت حتي العام 2026 تراعي هذه المبادئ.

وشدد على ضرورة تقصي وسائل الإعلام العربية التقليدية منها والحديثة للحقيقة المجردة في كل انتاج اعلامي كسبيل وحيد لمحاربة الشائعات والمعلومات المضللة ونشر الحقيقة مطالبا باعتماد خطة تنفيذية لتطبيق ميثاق الشرف الاعلامي بالإضافة إلى تعزيز اليات التعاون العربي بشكل شمولي ومتكامل بما ينعكس على وحدة مسار الفكر الثقافي والاعلامي ليكون منبرًا إعلاميًا عالميًا صانعًا للرسالة الإعلامية الهادفة وناشرًا لمعاني السلام والإنسانية.