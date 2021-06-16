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قررت النيابة العامة مساء الأربعاء، إحالة المتهم بانتهاك حرمة الفتيات بتصويرهن دون رضائهن بمطار القاهرة للمحاكمة الجنائية العاجلة، بعد أن أكدت التحقيقات والتحريات ارتكاب المتهم الذي يعمل موظفًا في المطار تلك الواقعة.

كان وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان في مكتب النائب العام رصدت، يوم الاثنين الماضي، تداول مقطع فيديو أذاعته فتاة على موقع التواصل الاجتماعي أعلنت خلاله تضررها من أحد الأشخاص صورها على نحو نال من حُرمتها.

وفي اليوم التالي تلقت النيابة العامة بلاغًا من فتاة تدعي بسمة بشاي ضد موظف في ميناء القاهرة الجوي لتصويرها من الخلف أثناء إنهائها إجراءات وصولها إلى ميناء القاهرة الجوي، صدر أمر بالقبض عليه بعد إجراء التحريات وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش الجنسي خلال إنهاء أوراق خروجها من المطار.

استمعت جهات التحقيق إلى المتهم بالتحرش والذي نفى في كافة الاتهامات المنسوبة له، وقال كانت بصور الطابور الذي يقف فيه الركاب ولم يقصد تصوير المجني عليها.

قامت جهات التحقيق بتفريغ محتويات الفيديو الذي ظهرت فيه المجنى عليها «بسمة» أثناء تواجدها في مطار القاهرة، قالت المجني عليها في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بإنها فوجئت بالمتهم أثناء تواجدها في مطار القاهرة لإنهاء استلام حقائبها بعد عودتها من لبنان يقوم بتصويرها من الخلف واستعانت بالأمن وتم فتح الهاتف وعثر في هاتفه على مقطع فيديو أثناء تصويرها من الخلف.