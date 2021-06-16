"نقاء" تختتم حملتها  #عيش_بنقاء في مناطق الرياض وحائل والشرقية

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استهدفت التوعية بأخطار التدخين تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ

اختتمت جمعية نقاء حملة #عيش_بنقاء التي انطلقت في 31 / 5 /2021 تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ والذي صادف 31 مايو، والتي تنوعت فيها الفعاليات ما بين توعوية بأخطار التدخين وأضراره على الفرد والمجتمع، وعلاجية للراغبين في الإقلاع عن التدخين.

وكانت الحملة قد انطلقت على مستوى ثلاث مناطق وهي الرياض وحائل والشرقية تفاعلاً كبيرًا من المشاركين، حيث شاركت فيها عدة جهات حكومية وأهلية والتي بلغ مجموع الجهات التي احتضنت الفعاليات 26 جهة.

وفي المنطقة الشرقية جاء الدعم الكريم من أمانة الأحساء وأمانة الخبر من خلال إشادتهما الرائعة بالدور الكبير الذي تقدمه نقاء في اللوحات التوعوية في الطرقات والشوارع.

فيما بلغ عدد المستفيدين من الفعاليات 6,200 مستفيد، كما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من التوعية الإلكترونية والرسائل النصية 1,242,765 مستفيدًا.

وتأكيدا لأهمية التطوع وإشراك المجتمع في صناعة النجاح، فقد أتاحت الحملة للجميع حرية المشاركة حيث بلغ عدد المتطوعين 28 متطوعًا ومتطوعة.

وعلى مستوى العالم الرقمي حظيت المسابقة الإلكترونية على منصة تويتر برعاية من فندق سنترو بالرياض، ومجموعة عاجي لطب الأسنان.

وعبّر المدير التنفيذي لنقاء سعد بن محمد بن عتيق في ختام فعاليات الحملة عن شكره وتقديره لكل الجهات التي تفاعلت مع الحملة وقدمت كل الدعم المادي والمعنوي الذي كان له الأثر الكبير في نجاح الحملة وتحقيقها لأهدافها، مؤكدًا أن نقاء تعتز بكل الشركاء الذين يشاركونها رسالتها ودورها في المجتمع، وهدفها السامي للوصول لمجتمع نقي خالٍ من التبغ ومشتقاته ينعم أفراده بحياة سعيدة ونقية.