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الإسماعيلي يحشد نجومه لمواجهة غزل المحلة

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الإسماعيلي يحشد نجومه لمواجهة غزل المحلة الإسماعيلي يحشد نجومه لمواجهة غزل المحلة

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أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، قائمة لاعبيه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها غدًا الخميس، على الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الــ26 بمسابقة الدورى الممتاز.

والقائمة ضمت الصاعد محمد عبد السميع فيما غاب عنها أكثر من لاعب على رأسهم حسين السيد ومصطفى فارس وعبد الرحمن مجدى ومحمد حسن لأسباب متنوعة.
وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمد صبحى ،محمد فوزى ، محمد مجدى.

خط الدفاع .. محمد هاشم ، مروان صحراوى ، باهر المحمدى ، أحمد كاستيلو ،مصطفى الزنارى ، محمد عمار ، عبدالله جمعة ،نادر رمضان.

خط الوسط .. محمد عادل ، محمود دونجا ، عماد حمدى ، محمد صادق ، عمر الوحش ، أحمد مصطفى ، أحمد مدبولى ، محمد عبد السميع ، أرى بابل ، محمد الشامى.

خط الهجوم .. شكرى نجيب ، فخر الدين بن يوسف ، بنسون شيلونجو.

المصرى اليوم

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