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ماجد عبد الله : " بإذن الله نفرح سوياً بتأهل الأخضر لكأس العالم"

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ماجد عبد الله : " بإذن الله نفرح سوياً بتأهل الأخضر لكأس العالم" ماجد عبد الله : " بإذن الله نفرح سوياً بتأهل الأخضر لكأس العالم"
حضر وساند أمام أوزبكستان

ماجد عبد الله :

قدم ( الدولي السابق ) ماجد عبد الله، التهنئة لعناصر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة تأهل الأخضر لمرحلة تصفيات 2022 بعد تخطي عقبة أوزبكستان أمس وحسم الصدارة لصالحه.

وقال ماجد من خلال تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" : "ألف مبروك فوز منتخبنا على نظيره الأوزبكي بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، ومبروك التأهل لمرحلة تصفيات كأس العالم، والتأهل مباشرة لنهائيات كأس آسيا "

كما أبدى ماجد سعادته بحضوره مباراة الأخضر أمس، وقال: "بإذن الله نفرح سوياً بالوصول إلى كأس العالم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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