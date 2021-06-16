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مصرع وإصابة 6 في تصادم سيارتين بالشرقية

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مصرع وإصابة 6 في تصادم سيارتين بالشرقية مصرع وإصابة 6 في تصادم سيارتين بالشرقية

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين، الأربعاء، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق الصالحية الجديدة بالشرقية، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا بالحادث من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، ومصرع «إبراهيم. ع. ب» ٥٢ عاما عامل زراعي، و«أحمد. ع. ب» ٤٥ عاما عامل زراعي، وإصابة ٤ آخرين بإصابات متنوعة.

تم نقل المصابين إلى مستشفي الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة .

المصرى اليوم

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