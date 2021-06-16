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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مساعي إحياء الاتفاق النووي مع إيران يجب أن تنتظر تشكيل حكومة جديدة

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مساعي إحياء الاتفاق النووي مع إيران يجب أن تنتظر تشكيل حكومة جديدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مساعي إحياء الاتفاق النووي مع إيران يجب أن تنتظر تشكيل حكومة جديدة

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أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن «مساعي إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران يجب أن تنتظر تشكيل حكومة إيرانية جديدة».

في مقابلة مع صحيفة «لا ريبوبليكا»، أشار رافييل جروسي إلى أن «الاتفاق يحتاج لإرادة سياسية من جميع الأطراف».

وحول المرحلة التي وصلت إليها مباحثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، قال غروسي: «الكل يعرف أنه، عند هذه النقطة، سيكون من الضروري انتظار الإيرانية الجديدة»، في إشارة إلى انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة يوم الجمعة المقبل.

وأضاف: «المناقشات الجارية منذ أسابيع تعاملت مع قضايا فنية معقدة وحساسة جدا، لكن المطلوب هو الإرادة السياسية من جميع الأطراف».

في الجهة المقابلة، أوضح متحدث باسم الحكومة الإيرانية أنه «من المتوقع أن يشكل الرئيس الإيراني الجديد حكومته بحلول منتصف أغسطس المقبل، إذ تنتهي فترة ولاية الرئيس الحالي، حسن روحاني، يوم الثالث من أغسطس.

وجرى استئناف الجولة السادسة من مباحثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا يوم السبت الماضي، بين إيران وقوى عالمية، دون مشاركة الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشكل مباشر في المباحثات.

المصرى اليوم

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