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أحمد عز: مضغوط بسبب «الجريمة» وأنتهي من تصويره خلال 5 أيام

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أحمد عز: مضغوط بسبب «الجريمة» وأنتهي من تصويره خلال 5 أيام أحمد عز: مضغوط بسبب «الجريمة» وأنتهي من تصويره خلال 5 أيام

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يواصل الفنان أحمد عز تصوير مشاهد فيلمه «الجريمة»،العمل الذي يعيد من خلاله التعاون مع المخرج الكبير شريف عرفة.

وقال عز، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إنه يعمل تحت ضغط كبير في محاولة لانتهاء تصوير الفيلم خلال 5 أيام، ويشاركه المشاهد الحالية كل من الفنانة منة شلبي والفنان ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم وكوكبة من النجوم.

الفيلم تدور أحداثه في إطار تشويقي درامي، نمط ومنطقة جديدة يخوضها الثنائي للمرة الأولى، بمشاركة مجموعة من النجوم وهم منة شلبي والفنان سيد رجب والفنان ماجد الكدواني.

كان «عز» قد شارك ضمن المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «هجمة مرتدة» اخراج أحمد علاء، وبطولة هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار.

المصرى اليوم

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