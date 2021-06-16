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محافظ قنا يتفقد قصر البرنس يوسف كمال بنجع حمادي

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أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لقصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي، رافقه حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتورة سحر عبدالفتاح، المشرف العام على المجموعة المعمارية للقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ قنا يتفقد قصر الامير يوسف كمال

أشار الداودي خلال زيارته إلى ان القصر يعد طرازًا معماريًا فريدًا في تصميماته وطريقة مبانيه، لافتًا إلى أن هناك جهود مبذوله لوضعه على الخريطة السياحية للمحافظة والاستفادة منه لكونه مزارا سياحيا وأثريًا، مطالبًا مسئولي الآثار بعمل الدعاية اللازمة للأثر والتعريف بقيمتة التاريخية وورفع وعي المواطنين بأهمية القصر وتاريخه، مؤكدا أن القصر يعد تحفة معمارية من طراز أصيل وهو من أهم وأكبر المعالم الأثرية بمركز نجع حمادي.

محافظ قنا يتفقد قصر الامير يوسف كمال
محافظ قنا يتفقد قصر الامير يوسف كمال
محافظ قنا يتفقد قصر الامير يوسف كمال
محافظ قنا يتفقد قصر الامير يوسف كمال

المصرى اليوم

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