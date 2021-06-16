بالصور.. “البدير" يشارك 270 متطوعًا في تأهيل 150 منزلًا  بجازان

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مع عدة جهات لتوفير كافة الاحتياجات لهم للظهور بمخرجات في أعلى جودة

أطلق نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان المهندس عبدالله البدير، مبادرة عمار السعودية بمدينة جازان تحت إشراف التطوع الإسكاني بفرع شؤون الإسكان بالتعاون مع أمانة المنطقة.

جاء ذلك بحضور أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بمشاركة 270 متطوعًا ومتطوعة، وذلك في حي إسكان الأمير محمد بن ناصر بجازان مستهدفة ما يقارب 150 منزلًا.

وأكد المهندس البدير أن قطاع الإسكان الذي يسير وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ القائمة على وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي يسعى إلى زيادة عدد المتطوعين في القطاع الإسكاني؛ حيث تُولي الرؤية اهتمامًا كبيرًا بهذه الشريحة المهمة في المجتمع، والتي تقدم أعمالًا وخدمات مميزة دافعها الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم.

من جانبه أوضح مدير إدارة التطوع في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قطاع الإسكان فهيد الدوسري، أن المبادرة تشمل عدة مسارات، والمسار الأول يستهدف إزالة التشوه البصري والترميمات البسيطة الخارجية والداخلية، وطلاء الواجهات بشكل كامل، إضافة إلى صيانة داخلية للمكيفات والإضاءة.

وبين أن المبادرة تشهد مشاركة عدة جهات، وذلك لتوفير كافة الاحتياجات للمتطوعين للظهور بمخرجات في أعلى جودة ممكنة.

يذكر أن مبادرة «عمار السعودية»، تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز ثقافة التطوع، وتفعيل دور المتطوعين. وأن المبادرة تتحرك لاستقطاب متطوعين من مختلف القطاعات على مستوى المملكة، وتصميم وبناء فرص تطوعية نوعية.