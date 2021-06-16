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"الجوازات" تدعو القادمين من غير السعوديين المحصنين وغير المحصنين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًّا

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"الجوازات" تدعو القادمين من غير السعوديين المحصنين وغير المحصنين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًّا "الجوازات" تدعو القادمين من غير السعوديين المحصنين وغير المحصنين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًّا
للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم إليها، وذلك من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2 ؛ للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم، وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها السعودية للحد من انتشار (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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