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محافظ قنا يتابع أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه السلامية (صور)

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تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مساء الأربعاء، أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه السلامية بمركز نجع حمادي والممولة من برنامج التنمية المحلية لصعيد ، رافقه حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا ،وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ قنا يتفقد محطة مياة السلامية
محافظ قنا يتفقد محطة مياة السلامية

أوضح محافظ قنا أن المحطة تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 لتر لكل ثانية وتبلغ تكلفة أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة 5 مليون جنيه، ومن المنتظر افتتاحها بشكل رسمي نهاية أغسطس القادم، مؤكدا أن ذلك يأتى في إطار سعى المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطن القنائي.

محافظ قنا يتفقد محطة مياة السلامية
محافظ قنا يتفقد محطة مياة السلامية

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