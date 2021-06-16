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مران .. كارتيرون يخفف الحمل البدني للاعبين

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مران الزمالك .. كارتيرون يخفف الحمل البدني للاعبين مران .. كارتيرون يخفف الحمل البدني للاعبين

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فضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ، تخفيف الحمل البدني على اللاعبين خلال تدريبات الفريق اليوم الأربعاء.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان المقرر لها غدا الخميس، على القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم تركيز المدرب الفرنسي على أداء بعض التدريبات الخفيفة بالكرة بالتمريرات القصيرة واللعب من لمسة واحدة.

وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون تخفيف الحمل البدني للاعبين؛ خوفا من تعرض أي لاعب للإجهاد.

المصرى اليوم

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