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مران .. حميد أحداد يتعافى من إصابته

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مران الزمالك.. حميد أحداد يتعافى من إصابته مران .. حميد أحداد يتعافى من إصابته

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انتظم المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، في مران الفريق اليوم الأربعاء بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وتعرض “أحداد” للإصابة في كاحل القدم، وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وظهر اللاعب بحالة جيدة في المران لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمواجهة أسوان في بطولة الدوري.

ويلتقي الفريق مع أسوان غدا الخميس، على القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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