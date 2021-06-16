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طبيب يكشف تفاصيل إصابة أحمد فتوح

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طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة أحمد فتوح طبيب يكشف تفاصيل إصابة أحمد فتوح

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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن الإصابة التي يعاني منها أحمد فتوح لاعب الفريق.

وقال أسامة في تصريحات خاصة للموقع الرسمي، إن “فتوح” يعاني من شد في عضلة السمانة، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي داخل صالة الجيمانيزيوم النادي.

وأشار إلى أن اللاعب تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب الأولمبي في ودية جنوب إفريقيا.

وأضح طبيب الزمالك أن اللاعب سيغيب عن لقاء الزمالك وأسوان في بطولة الدوري.

ويلتقي الفريق مع أسوان غدا الخميس، على القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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