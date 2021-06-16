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اختبارات انتقاء مواهب ناشئي في الإسماعيلية اليوم

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اختبارات انتقاء مواهب ناشئي الزمالك في الإسماعيلية اليوم اختبارات انتقاء مواهب ناشئي في الإسماعيلية اليوم

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أقيمت اليوم الأربعاء ، اختبارات نادي ، لاختيار مواهب الناشئين داخل محافظة الإسماعيلية، للانضمام إلى قطاعات الناشئين بالنادي، وذلك ضمن خطة إدارة الكرة لانتقاء أفضل العناصر المميزة من البراعم والشباب ، من كل محافظات .

وتمت الاختبارات اليوم بمحافظة الإسماعيلية ، على ملاعب بلدية الإسماعيلية ، تحت إشراف لجنة فنية على أعلى مستوى تم اختيارها، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بفيروس كورونا ، حيث ضمت اللجنة الفنية كلا من: أسامة حسن، محمد مصطفى ، محمود سلطان، أحمد زكريا كأعضاء فنيين ، وخالد عمران مسئولا أداريا، ومحمد السيد للاستمارات، وسيد عبدالعليم عامل مهمات ، وسيد دبور منسق .

وشهدت الاختبارات إقبالا من المواهب الشابة للانضمام لقطاعات الناشئين بالزمالك .

المصرى اليوم

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