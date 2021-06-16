«مشهد القرن».. ظهور نسر مصري نادر في سماء بريطانيا للمرة الأولى منذ 153 عامًا (صور)

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شهدت مقاطعة «تريسكو» المشاطئة لجزر سيلى البريطانية، ظهورًا نادًرا لنسر مصري، في مشهد وصفه علماء الحياة البرية بأنه «مشهد القرن».

وحسبما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية اليوم، شوهدت فصيلة نادرة لنسر مصري، اليوم، في مقاطعة «تريسكو» البريطانية، المشاطئة لجزر سيلي في ظهور يعد الأول منذ ما يزيد على 150 عامًا.

ووصف علماء البرية ظهور النسر المصري في سماء بريطانيا بأنه «مشهد القرن» لافتين إلى أنه سيجذب جمهور السياحة البيئية إلى الأراضي البريطانية.

مشهد القرن .. ظهور نسر مصري نادر في سماء بريطانيا للمرة الأولى منذ 150 عامًا

ونقلت شبكة «بي بي سي» البريطانية عن البروفيسور ستيوارت بيرهوب، عالم البيئة بجامعة «إكستر» البريطانية قوله: «رؤية هذا النسر في الأراضي البريطانية حدث نادر، من المرجح أن يجذب جمور السياحة البيئية إلى بريطانيا».

وأضاف ستيوارت أنه في حال جرى التأكد من فصيلة النسر «النادرة للغاية» فستكون هذه المشاهدة هي الأولى من نوعها منذ عام 1868، ورجح ستيوارت أن يكون النسر المصري المهاجر قدم إلى إنجلترا قادمًا من الأراضي الفرنسية.

وتم تسجيل مشاهدتين رسميتين للنسر المصري في المملكة المتحدة، إحداها في «سومرست» جنوبي غرب انجلترا عام 1825، والأخرى في إسيكس شرقي إنجلترا عام 1868.

مشهد القرن .. ظهور نسر مصري نادر في سماء بريطانيا للمرة الأولى منذ 150 عامًا

ومن المتوقع أن يتدفق مراقبو الطيور ومحبي السياحة البيئية إلى جزر سيلي المشاطئة للمحيط الأطلسي والواقعة على بعد 40 كيلومترًا من الأراضي البريطانية للحصول على فرصة لاكتشاف الطيور المهاجرة قبل أن تمضي قدمًا. كما ستتحقق «لجنة ندرة الطيور» البريطانية من فصيلة النسر الجارح، ثقبل أن يتم تمريره إلى لجنة سجلات اتحاد علماء الطيور البريطانيين، لتسجيل مشاهدته رسميًا على أراضيها.

وتعاني الطيور الجارحة تدهورًا إثر التغيرات البيئية والمناخية مما يجعل مشاهدتها أكثر ندرة.