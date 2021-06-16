أخبار عاجلة

أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز -
ابنة الرئيس الموريتاني السابق: «ظروف اعتقاله مقبولة لكن ليس لديه تلفزيون» -
«صحة النواب» تناقش أزمة استيلاء الوزارة على عيادات التأمين الصحي في أكتوبر -
«مشروعات النواب» تناقش عدم تفعيل مكاتب تسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي -
معارك ضارية بين طالبان والقوات الأفغانية في غزنة جنوبي البلاد -
وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة: امتحانات هذا العام أسهل من السنوات السابقة -
خبيرة تغذية: الخلايا الدهنية تزيد بعد انقطاع الدورة الشهرية -
وزير التعليم: اختبارات الدبلومة الأمريكية ستتم تحت إشراف الوزارة فقط -
أمريكا تهدد إثيوبيا: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام فظائع تيجراي -
رسمياً .. تاكيس جونياس مديراً فنياً لفريق بيراميدز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بوتين": محادثاتي مع "بايدن" كانت بناءة ولم يكن هناك أي عدائية خلال اللقاء

Print
"بوتين": محادثاتي مع "بايدن" كانت بناءة ولم يكن هناك أي عدائية خلال اللقاء "بوتين": محادثاتي مع "بايدن" كانت بناءة ولم يكن هناك أي عدائية خلال اللقاء
اتفقا على عودة السفراء.. وبدء مشاورات في مجال الأمن السيبراني

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحافي، أعقب انتهاء القمة مع نظيره الأميركي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، أن المحادثات كانت بناءة، وأن الجانبين أظهرا نية لفهم الآخر، وأنه لم يكن هناك أي عدائية خلال اللقاء.

وأوضح أنه اتفق مع "بايدن" على عودة السفراء، وأصبح ذلك مسألة وقت، ووزارتي خارجية البلدين ستبدأن المشاورات في المجال الدبلوماسي.

وبين "بوتين" أنهما اتفقا على بدء مشاورات في مجال الأمن السيبراني، وهو أمر مهم للغاية، لكن يجب التذكير أن أكبر عدد من الهجمات السيبرانية في العالم تأتي من أميركا ثم كندا وبريطانيا، بينما لا توجد ضمن الأوائل في هذه القائمة.

وأضاف أن روسيا تواجه نفس التهديدات، وقد استهدفت هجمات نظامها الصحي، وهذه الهجمات انطلقت من أميركا، لكن لا أعتقد أن السلطات الأميركية لها مصلحة في هذا السلوك.

وقال الرئيس الروسي: "إن روسيا وأميركا تتحملان مسؤولية الاستقرار العالمي باعتبارنا من القوى العظمى في المجال النووي، وهذه المسؤولية نحن نعترف بها وهي واضحة، والرئيس بايدن أخذ على عاتقه مسؤولية تمديد اتفاقية ستارت لخمس سنوات، وتبقى المسألة هي ما بعد ذلك".

على الصعيد نفسه، نقلت وكالة "أنترفاكس" الروسية عن مصدر في المحادثات، التي جرت في جنيف بين الرئيسن "بايدن" والروسي "بوتين"، بأنها كانت "ناجحة جداً".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا للناتو: مناورات البحر الأسود تؤجج الوضع

روسيا للناتو: مناورات البحر الأسود تؤجج الوضع

روسيا تجري تدريبات في البحر المتوسط تزامنا مع مناورات للناتو وأوكرانيا في البحر الأسود

روسيا تجري تدريبات في البحر المتوسط تزامنا مع مناورات للناتو وأوكرانيا في البحر الأسود

"دلتا كورونا" تنهش روسيا.. موسكو وسان بطرسبرج تسجلان وفيات قياسية

"دلتا كورونا" تنهش روسيا.. موسكو وسان بطرسبرج تسجلان وفيات قياسية

روسيا تختار دولة عربية لاستئناف حركة الطيران بعد تعليق الرحلات بسبب كورونا

روسيا تختار دولة عربية لاستئناف حركة الطيران بعد تعليق الرحلات بسبب كورونا