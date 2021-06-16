"بوتين": محادثاتي مع "بايدن" كانت بناءة ولم يكن هناك أي عدائية خلال اللقاء

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اتفقا على عودة السفراء.. وبدء مشاورات في مجال الأمن السيبراني

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحافي، أعقب انتهاء القمة مع نظيره الأميركي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، أن المحادثات كانت بناءة، وأن الجانبين أظهرا نية لفهم الآخر، وأنه لم يكن هناك أي عدائية خلال اللقاء.

وأوضح أنه اتفق مع "بايدن" على عودة السفراء، وأصبح ذلك مسألة وقت، ووزارتي خارجية البلدين ستبدأن المشاورات في المجال الدبلوماسي.

وبين "بوتين" أنهما اتفقا على بدء مشاورات في مجال الأمن السيبراني، وهو أمر مهم للغاية، لكن يجب التذكير أن أكبر عدد من الهجمات السيبرانية في العالم تأتي من أميركا ثم كندا وبريطانيا، بينما لا توجد روسيا ضمن الأوائل في هذه القائمة.

وأضاف أن روسيا تواجه نفس التهديدات، وقد استهدفت هجمات نظامها الصحي، وهذه الهجمات انطلقت من أميركا، لكن لا أعتقد أن السلطات الأميركية لها مصلحة في هذا السلوك.

وقال الرئيس الروسي: "إن روسيا وأميركا تتحملان مسؤولية الاستقرار العالمي باعتبارنا من القوى العظمى في المجال النووي، وهذه المسؤولية نحن نعترف بها وهي واضحة، والرئيس بايدن أخذ على عاتقه مسؤولية تمديد اتفاقية ستارت لخمس سنوات، وتبقى المسألة هي ما بعد ذلك".

على الصعيد نفسه، نقلت وكالة "أنترفاكس" الروسية عن مصدر في المحادثات، التي جرت في جنيف بين الرئيسن "بايدن" والروسي "بوتين"، بأنها كانت "ناجحة جداً".