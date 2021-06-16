عمر البنان يطرح كليب «هي الليلة»

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طرح المطرب الشاب عمر البنان كليب أغنيته الجديدة «هى الليلة» على يوتيوب «مزيكا» وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، من كلمات شريف تريو وكريم عطا الله، توزيع موسيقى أندرو منير، إخراج أحمد وهبة.

وقام عمر بالتحضير للأغنية منذ فترة، وانتهى من تسجيلها بعدما اختار الموزع الموسيقى أندرو منير شكلا جديدا في الموسيقى يجمع عزف آلات الـ «جيتار» على طريقة الــ «لاتين بوب» تغلف الأغنية من أولها إلى آخرها.. كما قام المخرج أحمد وهبة باختيار فكرة التصوير في الهواء الطلق في أحد الأماكن السياحية، مع ظهور العازفين بملابس وقبعات الفلامنكو لتتناسب مع طابع وشكل الأغنية.

يذكر أن المطرب عمر البنان، شارك في إعلان مع النجم عمرو دياب لأحدى شركات المحمول.. حيث تم اختياره هو والمطربة صافى صفوت لتقديم الكليب مع المخرج طارق العريان.. وعبر عمر البنان عن سعادته بمقابلة الهضبة الذي أثنى على أدائه وصوته في كواليس الإعلان وقال له «صوتك حلو».