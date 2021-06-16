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رئيس جبهة المستقبل الجزائري:نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية معقولة

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رئيس جبهة المستقبل الجزائري:نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية معقولة رئيس جبهة المستقبل الجزائري:نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية معقولة

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قال رئيس حزب جبهة المستقبل الجزائري عبد العزيز بلعيد، المرشح الرئاسي السابق،إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية موضوعية ومعقولة، كما أن العزوف يحدث في أعرق الديموقراطيات، وكان حزب الجبهة قد فاز بـ 48 مقعدا.

وتابع: من المنطقي أن تسبقنا الأحزاب الكبيرة لأنهم متواجدون في الميدان منذ سنوات طويلة، لافتا إلي أن حزبه ليس معارضة سلبية وسيفتح حوار مع كافة الأطراف للمساهمة في استقرار الجزائر.

وأعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي ، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 23.03 %، بمشاركة 5 ملايين و525 ألفا و324 ناخبا من أصل 24 مليونا و424 ألفا و171 ناخبا، بالمقارنة بانتخابات عام 2017، التي بلغت 37%.

ويبلغ عدد المقاعد التي حصل عليها الرجال 373، بنسبة 92%، فيما حصلت المرأة علي 34 مقعدا.

وسبق أن قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عقب أدائه بصوته، أن نسبة المشاركة لا تهمه بقدر ما يهمه شرعية الأشخاص الذي يخرجون من الصناديق ويأخذون السلطة التشريعية.

المصرى اليوم

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