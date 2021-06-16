إيران: انسحاب مرشحين من سباق الانتخابات الرئاسية .. والبوصلة تتجه نحو رئيسي

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أعلن المرشح الرئاسي الإيراني، على رضا زاكاني، انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد غد الجمعة، مضيفا بأنه بناء على الإقبال الواسع الذي يشهده المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي، وأراه الأصلح في الانتخابات، سوف أصوت له، وآمل بتحقيق إصلاحات أساسية في البلاد عبر انتخابه لمنصب الرئاسة«.

وجاء قرار زاكاني بعدما أعلن المرشح الآخر للانتخابات الرئاسية الإيرانية، محسن مهر على زادة، اليوم الأربعاء انسحابه من الانتخابات.

وكان قد دعا 210 نائبا في البرلمان، مرشحي «قوى الثورة» إلى الانسحاب من الانتخابات لصالح إبراهيم رئيسي.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية الجمعة المقبلة وكان مقررا لها أن يتنافس فيها 7 مرشحين ما بين تيارات محافظة وإصلاحية، في ظل مفاوضات الاتفاق النووي الجارية، حيث أعلنت طهران أن نتيجة الانتخابات لن تؤثر على تلك المفاوضات.

من جانبه، أعلن مكتب رعایة المصالح الإیرانیة في القاهرة استعداده لإجراء الانتخابات، وفقا لما أعلنه رئيس المكتب فی القاهرة السفیر ناصر کنعانی عن استعداد المكتب لإقامة الإنتخابات الـ 13 .

وأضاف السفير أنه بهدف ضمان حق التصویت للجالیة الإیرانیة فی تعیین رئیس بلادهم، تم اتخاذ کافة الاستعدادات اللازمة لمشارکة الإیرانیین المقیمین فی مصر فی الانتخابات الرئاسیة بالتزامن مع إقامتها فی جمیع أنحاء إیران وبقیة السفارات ومكاتب البعثات الدبلوماسیة الإیرانیة فی الخارج.

وأشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود عدد کبیر من الإیرانیین المقیمین فی مصر، إلا أن مشارکتهم فی انتخابات رئاسة الجمهوریة نشطة، مؤكدا أنه وبسبب تفشی فیروس کورونا، سوف یتم اتخاذ کافة الإجراءات الاحترازیة والوقائیة والصحیة فی أماكن الاقتراع.

ويتنافس في الانتخابات إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية ينتمي للتيار الـ «محافظ»، ومحسن رضائي «محافظ» وسعيد جليلي «محافظ»، وأمير حسين قاضي زادة هاشمي «محافظ»، وعبدالناصر همتي «إصلاحي».

ويبدو أن الانتخابات تتجه نحو حسم المعركة من الجولة الأولى دون اللجوء لجوة إعادة، خاصة إذا ما انسحب كافة المرشحين المحافظين.