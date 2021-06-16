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بوتين يرد على اتهام بـ«عسكرة القطب الشمالي»: نجدد بنيتنا التحتية.. ولا أساس لهذا القلق

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بوتين يرد على اتهام بـ«عسكرة القطب الشمالي»: نجدد بنيتنا التحتية.. ولا أساس لهذا القلق بوتين يرد على اتهام بـ«عسكرة القطب الشمالي»: نجدد بنيتنا التحتية.. ولا أساس لهذا القلق

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نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتهامات الأمريكية المتكررة بعسكرة لمنطقة القطب الشمالي، مؤكدًا أن هذا القلق لا أساس له.

أضاف بوتين اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، أعقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن روسيا قامت بتجديد البنية التحتية على حدودها في القطب الشمالي.

وتابع أنه تحدث مع بايدن حول ملف القطب الشمالي، مشددا على أن القلق الأمريكي من «عسكرة» تلك المنطقة لا مبرر له، موضحا أن روسيا تُعيد ترميم البنية التحتية السوفييتية في القطب الشمالي بشكل عصري.

أكد التزام روسيا بالقوانين الدولية بشأن القطب المتجمد الشمالي، مضيفا: «واثق بأن الولايات المتحدة ستتعاون معنا بشأن القطب الشمالي»، نافيا قيام روسيا بتنفيذ تدريبات عسكرية على حدود الولايات المتحدة في الوقت الذي تنفذ فيه أمريكا تدريبات على حدود روسيا.

المصرى اليوم

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