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بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كوفيد-19 منذ فبراير

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بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كوفيد-19 منذ فبراير بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كوفيد-19 منذ فبراير

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سجلت بريطانيا أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ فبراير، ما يزيد المؤشرات على انتشار تحور جديد سريع العدوى اكتشف أول مرة في الهند.

وسجلت 9055 حالة إصابة اليوم الأربعاء، وهو العدد الأكبر منذ 25 فبراير ويزيد بنحو الخمس عن الحالات المسجلة في اليوم السابق. كما سجلت تسع وفيات إضافية.

كانت بريطانيا قد أعلنت هذا الأسبوع تأجيل خطط لرفع معظم قيود كوفيد-19 المتبقية لمدة شهر، قائلة إنها ستستغل هذا الوقت للإسراع ببرنامج التطعيم البريطاني، الذي يعد بالفعل أحد أسرع البرامج في العالم.

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