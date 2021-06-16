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تسمح بإقامة صلاة الجنائز في المساجد

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السعودية تسمح بإقامة صلاة الجنائز في المساجد تسمح بإقامة صلاة الجنائز في المساجد

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قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ، اليوم الأربعاء، السماح بإقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد.

ونقلت وكالة «واس» عن الوزارة أن قرار السماح بصلاة الجنائز في المساجد، جاء وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث الإجراءات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا.

من جانبه، قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الصلاة على الجنائز في المساجد والجوامع ستعود وفق عدد من الاشتراطات، منها أن يكون للمسجد عدة أبواب وأن يتم استخدام جميع الأبواب في حال وجود جنازة، ويخصص باب لنقل الجنازة ويسمح فقط لذوي المتوفي بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص.

ويأتي من بين الاشتراطات أيضا، تخصيص صف لتلقي العزاء بالمسجد ووضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفي والمعزين بحيث يفصل بينهم مسافة مترين، وتخصيص أكثر من مشرف بالمسجد لمتابعة تطبيق الإجراءات وتنبيه المصلين على عدم مخالفتها، كما يجب أن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة.

وتتطلب الإجراءات المنظمة التواصل بين فروع الوزارة وفروع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتنسيق بين مغاسل الموتى مع المشرفين المكلفين في المساجد والجوامع؛ لضمان عدم زيادة عدد الجنائز التي يصلى عليها في المسجد الواحد عن ثلاث جنائز في الوقت الواحد.

المصرى اليوم

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