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كرم جبر رئيس يلتقي «عمار بلحمير» وزير الاتصال والناطق باسم بدولة الجزائر

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كرم جبر رئيس يلتقي «عمار بلحمير» وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة بدولة الجزائر كرم جبر رئيس يلتقي «عمار بلحمير» وزير الاتصال والناطق باسم بدولة الجزائر

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التقى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السيد عمار بلحمير وزير الاتصال والناطق باسم بدولة الجزائر على هامش الاجتماعات في الجامعة العربية، وتم الاتفاق على التنسيق الإعلامي في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأشاد الوزير الجزائري برؤية الرئيس عبدالفتاح حول الحفاظ على الدولة الوطنية وفي صدارتها الحفاظ على الجيوش العربية لحماية الدول العربية وحماية أمنها واستقرارها وتم الاتفاق على تبادل الزيارات والبرامج الإعلامية المشتركة بين البلدين.

المصرى اليوم

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