موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة (صور الكنترول)

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تتواصل أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، والتى انتهت الامتحانات يوم 7 يونيو الماضي.

وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بأن أعمال التصحيح والكنترول مستمرة وتسير بشكل منتظم، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على جميع موجهى المواد بالالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم بخصوص أعمال التصحيح.

وشدد وكيل الوزارة على لجان التصحيح والكنترول بعدم التسرع في رصد الدرجات لمراعاة الدقة وقواعد العدالة في إعلان نتيجة امتحانات نهاية العام للشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠ / 2021.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم على لجان تصحيح الشهادة الاعدادية في مدينة دمنهور، للتأكد من سير العمل بصورة صحيحة داخل لجان التصحيح، وتطبيق التدابير الاحترازية ضد الإصابة بفيروس كورونا داخل لجان التصحيح.

وتفقد الديب لجان التصحيح في مدرسة السيدة خديجة وكذلك مدرسة الجمهورية والمنعقد بهما لجان التصحيح.

وأكد وكيل الوزارة على تكثيف أعمال التطهير وتعقيم لجان التصحيح والكنترول، ومراعاة التباعد الإجتماعى داخل اللجان.

وأشارت مصادر بمديرية التربية والتعليم إلى أنه من المتوقع الإنتهاء من أعمال التصحيح والكنترول الأسبوع المقبل.

وأشار «الديب» إلى وجود غرفة عمليات رئيسية في المديرية، تم ربطها بغرف التصحيح الفرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة أعمال التصحيح وسيتم رفع النتيجة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لاعتمادها واعلانها، فور الانتهاء من المراجعة والرصد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيتم نشر النتيجة على الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم فور الانتهاء من الاعتماد للنتيجة.

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية في مدارس البحيرة يوم الأحد الموافق أول يونوواستمرت حتى يوم 7 يونيو، والتى بلغ عدد المسجلين للامتحان فيها ١٠٣ ألفًا و٨٠٣ طالبًا وطالبة، قاموا بأداء الامتحانات داخل ٦٠٦ لجنة فرعية في ١٨ إدارة تعليمية، كما أدي 5 آلاف و685 طالبًا وطالبًا بالإعدادية المهنية الامتحانات في 36 لجنة، بالإضافة إلى 39 طالبًا من ذوي الاحتياجات الخاصة أدوا الامتحانات في 5 لجان.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة