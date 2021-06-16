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تدريب 200 إمام من أئمة الأوقاف على برامج اللغة العربية والإرشاد النفسي بجامعة الأقصر

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تدريب 200 إمام من أئمة الأوقاف على برامج اللغة العربية والإرشاد النفسي بجامعة الأقصر تدريب 200 إمام من أئمة الأوقاف على برامج اللغة العربية والإرشاد النفسي بجامعة الأقصر

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أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الاقصر بأن مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر عقدت عدد من الدورات التدريبية في اللغة العربية والإرشاد النفسى وعلم الاجتماع ومجالات الإعلام، لتأهيل الأئمة بالتنسيق مع جامعة الأقصر من خلال عدد من المتخصصين بكليات الجامعة .

وأضاف انه تم عقد الدوره التدريبيه الاولى في برنامج اللغه العربيه لعدد 50 امام في شهر فبراير الماضى، وتدريب 50 امام في برنامج الارشاد النفسى وعلم الاجتماع خلال شهر مارس .

وأوضح انه تم عقد الدوره التدريبية الثالثة في برنامج المهارات الاعلاميه لعدد 50 امام في شهر ابريل الماضى، وعقد الدوره التدريبية الرابعة في برنامج الارشاد النفسى لعدد 50 امام في شهر مايو الماضى بالتعاون مع جامعه الاقصر واشار إلى انه تم عقد عدد 3 مسابقات بالمديرية واجراء الاختبارات الاوليه بها وهى مسابقه فهم غايات ومقاصد سور القران الكريم ومسابقة الايفاد الدائم والمسابقه الثقافيه الكبرى .

لافتا إلى أنه تم ترشيح عدد 10 من الأئمة من المديرية وذلك للقيام بواجب التوعيه الدينيه بشركات البترول .

المصرى اليوم

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