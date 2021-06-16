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"العويفي" مديرًا لمكتب تعليم محافظة قلوة

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"العويفي" مديرًا لمكتب تعليم محافظة قلوة "العويفي" مديرًا لمكتب تعليم محافظة قلوة

صدر قرار مدير التعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق بتكليف الأستاذ علي بن محمد العويفي مديرًا لمكتب التعليم بمحافظة قلوة.

و"العويفي" حاصلٌ على درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، تدرج بالعمل بدأها معلمًا ثم وكيلاً لمجمع تعليمي ثم مديرًا لمدرسة ثم مشرفًا للإدارة المدرسية ومشرفًا للتدريب ثم مديرًا للتدريب والابتعاث ثم انتقل مساعدًا للشؤون المدرسية قبل تكليفه مديرًا لمكتب التعليم.

وقد جمع ما بين المجالس البلدية كرئيس للمجلس البلدي لبلدية محافظة قلوة والتعليم والصحافة والأعمال التطوعية كرم أخيرًا في ختام العام الدراسي من قِبل تعليم المخواة لتحقيقه جائزة مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

"سبق" تهنئ العويفي بهذه الثقة وتتمنى له التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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