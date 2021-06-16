هل تفرض ويلز حظر تجول على الرجال لحماية النساء؟

★ ★ ★ ★ ★

لندن - " وكالة أخبار المرأة "

قال الوزير الأول في ويلز، مارك دراكيفورد إنه يفكر في فرض حظر تجول محلي "مؤقت" على الرجال، لجعل النساء يشعرن بأمان أكبر في الليل.

ونقلت صحيفة "إكسبرس" عن السياسي من حزب العمال البريطاني إنه لن يستبعد اتخاذ أي إجراء لمكافحة الهجمات العنيفة في الشوارع، إذا كان ذلك ضرورياً.

وجاءت تعليقاته بعد الاختفاء المروّع لسارة إيفرارد، وهي مديرة تنفيذية للتسويق تبلغ من العمر 33 عاماً من كلافام، جنوب لندن، يوم 3 من الشهر الجاري، وعثر خلال عملية البحث على أشلاء في منطقة حرجية على بعد 78 كيلومتراً من المكان الذي شوهدت فيه إيفرارد آخر مرة.

وقال دراكيفورد "إذا كانت هناك أزمة، وكنت بحاجة إلى اتخاذ إجراء دراماتيكي سمح بتخفيض تلك الأزمة، فعندئذ بالطبع ستكون مستعداً للنظر في جميع الإجراءات التي من شأنها أن تحدث فرقاً"، مضيفاً "يجب أن يشعر الناس بالأمان، وهذا هو بالضبط نوع المجتمع الذي نرغب في إنشائه هنا في ويلز".

وقالت البارونة جونز من حزب الخضر، أمام مجلس اللوردات أمس إن فرض حظر تجول للرجال في السادسة مساءً سيجعل النساء يشعرن بأمان أكبر في الليل، مبينة أنها تدرس تقديم تعديل على مشروع قانون لدعم إجبار الرجال على البقاء في المنزل في المساء.

ولكن، في المقابل قالت ميشيل دونيلان، وزيرة الدولة لشؤون الجامعات، هذا الصباح، إنه من المهم عدم إلقاء اللوم على جميع الرجال في العنف ضد النساء.

وقالت إن حالة سارة إيفرارد كانت "حادثة نادرة" لكن يجب أن يشعر الجميع "رجلاً كان أم امرأة" بالأمان عند السير في الشارع، مضيفة "من المهم التأكيد على أنه ليس كل الرجال مفترسين، وينبغي ألا ندخل في هذا النوع من اللغة".