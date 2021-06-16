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المسحل يهنئ القيادة بتأهل الأخضر لنهائيات كأس آسيا 2023 والتصفيات النهائية لكأس العالم

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المسحل يهنئ القيادة بتأهل الأخضر لنهائيات كأس آسيا 2023 والتصفيات النهائية لكأس العالم

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر المسحل أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة بعد تأهل السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والصعود للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى 2022.

وأكد المسحل أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الاهتمام والدعم الكبيرين من القيادة الرشيدة والتي أولت القطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص اهتمامًا لا محدود، أتى بثماره المتمثلة في العديد من الإنجازات الرياضية.

وتوجّه رئيس الاتحاد السعودي بالشكر الجزيل لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على المتابعة الدائمة لبرنامج المنتخب الوطني لتذليل كل العقبات التي قد تواجهه من أجل تحقيق الإنجازات.

كما وجّه المسحل الشكر للجهازين الفني والإداري واللاعبين على المجهود الكبير الذي قدموه خلال المرحلة الثانية من التصفيات، مثنيًا على الأداء والمستوى الكبيرين اللذين قدمهما لاعبو المنتخب طوال المباريات، معربًا عن خالص تقديره كذلك للجماهير التي قدمت صورة مثالية في التشجيع خلال المباريات الماضية وكانت داعمًا كبيرًا للمنتخب من أجل تحقيق الانتصارات.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي أن إنجاز المهمة الأولى بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 سيكون بداية العمل من أجل إنجاز باقي المهمة والمتمثل في تحقيق التأهل إلى كأس العالم 2022، لافتًا إلى أن المنتخب سيبدأ من الغد التخطيط للمرحلة الحاسمة من التصفيات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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