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عبدالله النجار: اتفاق المطلقة على اقتسام ثروة زوجها عند الطلاق «صحيح وملزم»

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عبدالله النجار: اتفاق المطلقة على اقتسام ثروة زوجها عند الطلاق «صحيح وملزم» عبدالله النجار: اتفاق المطلقة على اقتسام ثروة زوجها عند الطلاق «صحيح وملزم»

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قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، في تعليقه على مقترح حصول المرأة المطلقة على نصف ممتلكات زوجها، إن إساءة الزوج استعمال حقه في طلاق الزوجة أمر خطأ، وبالتالي لا يعفى الزوج من المسؤولية، والقاضي من حقه أن يقدر الضرر الواقع من الناحية النفسية والأدبية والمالية، واستشراف مستقبل الزوج، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يتعارض مع الشرع والقانون على الاتفاق بحصول المطلقة على نصف ثروة الزوج.

وأضاف النجار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على شاشة «المحور»: «الشرع حدد نظام الأموال عند الطلاق، والحقوق المرتبة على الطلاق، وهي حقوق محددة والكل يعرفها، ومن حق الزوجة أن تعوض عن الإساءة لها، وإذا اتفق الطرفان على أن يقتسم كل واحد منهما ثروة الآخر عند الطلاق، فهذا يعتبر اتفاق ملزم وصحيح».

وواصل: «المشكلة حساسة من الناحية الاجتماعية، ولكن الطلاق يجب أن لا ينظر إليه كنوع من الغدر للزوج، لأنه قد يكون مطلوبا للزوجة في حالات كثيرة، لكن إذا أساء الزوج التصرف وطلق زوجته كغدر لها، فهذا إساءة لاستعمال حق الطلاق في الشريعة والقانون، وبالتالي من حق الزوجة رفع تعويض على الزوج تطالبه بالتعويض عن الضرر الذي طالها».

المصرى اليوم

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