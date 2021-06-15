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أعلن تقسيم الإصدارات إلى 3 شرائح.. ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين أمس الثلاثاء الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يونيو 2021م تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي. وحدّد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.265 مليار ريال سعودي.

وتفصيلاً، أوضح بيان المركز أن الإصدارات قُسمت إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 2.755 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2028 ميلاديًّا، فيما بلغت الشريحة الثانية 4.650 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031 ميلاديًّا. كما بلغت الشريحة الثالثة 860 مليون ريال لصكوك تُستحق في العام 2035 ميلاديًّا.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م، التي أعلنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa، التي يستعرض خلالها جــدول إصداراته المحليــة؛ لتتناسب مــع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلــق بإعلانات الإصدار.