23 يونيو.. «كتاب ونقاد السينما» توزع جوائز مسابقة السينما المصرية 2020 بمسرح الساحة

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تقيم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، في السابعة مساء 23 يونيو الجاري، حفل توزيع جوائز مسابقة الكاتب الكبير مصطفي محرم للسينما المصرية 2020 بمسرح الساحة بدار الأوبرا أمام مسرح الهناجر.
يتضمن الحفل استعراض من فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، وتوزيع الجوائز على الأفلام والنجوم والسينمائيين الفائزين، ويقدم الحفل الإعلامية دينا قنديل.
والأفلام التي تنافست للفوز بجوائز المسابقة هي
حظر تجول
صندوق الدنيا
صاحب المقام
الصندوق الأسود
رأس السنة
وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرجة هالة خليل والفنانة يسرا اللوزي والفنان طارق عبدالعزيز والناقد السينمائي عصام زكريا.
كما يكرم المهرجان مع اسم الكاتب الكبير مصطفي محرم، عددا من رواد السينما المصرية هم:
الفنانة عفاف شعيب
والفنان خالد زكي
والفنانة سوسن بدر
والكاتب السينمائي فيصل ندا
والمخرج السينمائي أحمد فؤاد درويش
والمخرج هاني لاشين
والكاتب السينمائي ناصر عبدالرحمن
والناقد السينمائي مجدي الطيب
والاعلامي امام عمر
الجوائز
أفضل فيلم: فيلم رأس السنة إنتاج محمد حفظي، شاهيناز العقاد
جائزة لجنة التحكيم الخاصة: المخرج عماد البهات عن فيلم صندوق الدنيا
أفضل مخرج: أمير رمسيس عن فيلم حظر تجول
أفضل سيناريو: أمير رمسيس عن فيلم حظر تجول
افضل ممثل: خالد الصاوي عن فيلم صندوق الدنيا
تميز رجال: أحمد مالك عن فيلم رأس السنة
افضل ممثلة: الهام شاهين عن فيلم حظر تجول
تميز سيدات: رانيا يوسف عن فيلم صندوق الدنيا
تصوير: مدير التصوير سامح سليم عن فيلم صاحب المقام
موسيقي: امير جادو عن فيلم صندوق الدنيا
مونتاج: المونتير على خيري عن فيلم رأس السنة
ديكور: رامي دراج وبسنت الهواري عن فيلم صاحب المقام
أفضل وجه صاعد رجال: محمود الليثي عن فيلم حظر تجول
يشار إلى أن المسابقة يديرها الناقد السينمائي محمد يوسف الشريف عضو مجلس إدارة الجمعية.