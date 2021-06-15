23 يونيو.. «كتاب ونقاد السينما» توزع جوائز مسابقة السينما المصرية 2020 بمسرح الساحة

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تقيم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، في السابعة مساء 23 يونيو الجاري، حفل توزيع جوائز مسابقة الكاتب الكبير مصطفي محرم للسينما المصرية 2020 بمسرح الساحة بدار الأوبرا أمام مسرح الهناجر.

يتضمن الحفل استعراض من فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، وتوزيع الجوائز على الأفلام والنجوم والسينمائيين الفائزين، ويقدم الحفل الإعلامية دينا قنديل.

والأفلام التي تنافست للفوز بجوائز المسابقة هي

حظر تجول

صندوق الدنيا

صاحب المقام

الصندوق الأسود

رأس السنة

وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرجة هالة خليل والفنانة يسرا اللوزي والفنان طارق عبدالعزيز والناقد السينمائي عصام زكريا.

كما يكرم المهرجان مع اسم الكاتب الكبير مصطفي محرم، عددا من رواد السينما المصرية هم:

الفنانة عفاف شعيب

والفنان خالد زكي

والفنانة سوسن بدر

والكاتب السينمائي فيصل ندا

والمخرج السينمائي أحمد فؤاد درويش

والمخرج هاني لاشين

والكاتب السينمائي ناصر عبدالرحمن

والناقد السينمائي مجدي الطيب

والاعلامي امام عمر

الجوائز

أفضل فيلم: فيلم رأس السنة إنتاج محمد حفظي، شاهيناز العقاد

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: المخرج عماد البهات عن فيلم صندوق الدنيا

أفضل مخرج: أمير رمسيس عن فيلم حظر تجول

أفضل سيناريو: أمير رمسيس عن فيلم حظر تجول

افضل ممثل: خالد الصاوي عن فيلم صندوق الدنيا

تميز رجال: أحمد مالك عن فيلم رأس السنة

افضل ممثلة: الهام شاهين عن فيلم حظر تجول

تميز سيدات: رانيا يوسف عن فيلم صندوق الدنيا

تصوير: مدير التصوير سامح سليم عن فيلم صاحب المقام

موسيقي: امير جادو عن فيلم صندوق الدنيا

مونتاج: المونتير على خيري عن فيلم رأس السنة

ديكور: رامي دراج وبسنت الهواري عن فيلم صاحب المقام

أفضل وجه صاعد رجال: محمود الليثي عن فيلم حظر تجول

يشار إلى أن المسابقة يديرها الناقد السينمائي محمد يوسف الشريف عضو مجلس إدارة الجمعية.