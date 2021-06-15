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الجدعان: 8 فوائد لدمج «مؤسسة التقاعد» في التأمينات الاجتماعية

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الجدعان: 8 فوائد لدمج «مؤسسة التقاعد» في التأمينات الاجتماعية السعودية الجدعان: 8 فوائد لدمج «مؤسسة التقاعد» في التأمينات الاجتماعية

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أكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يعظم العوائد الاستثمارية.

وقال محمد الجدعان، في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، إن الدمج سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.

وبين الوزير، أن عملية الدمج عملية إدارية تنظيمة تعمل على توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية.

وأفاد، أن عملية الدمج ستسهم في إزالة التداخل في الاحتصاصات المتشابهة، وتحقيق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل، وزيادة الكفاءة التشغيلية والمالية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء.

وأوضح الجدعان، أن عملية الدمج تأتي امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيداً على اهتمام القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي كونه أحد المرتكزات التي لها دور هام في حياة الفرد والأسرة والمجتمع.

المصرى اليوم

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