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ترتيب هدافي الدوري المصري 2021

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ترتيب هدافي الدوري المصري 2021 ترتيب هدافي الدوري المصري 2021

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سجل أحمد عبد القادر نجم النادي الأهلي المعار إلى سموحة هدفين ساهم بها فى فوز فريقه على بيراميدز بثلاثية دون رد ضمن الجولة الـ26 للدوري المصري .

وعزز عبد القادر تواجده فى قائمة هدافي الدوري العام ويتصدر أشرف بن شرقي وأحمد ياسر الريان الدوري برصيد 12 هدفاً ويأتى أحمد سمير لاعب طلائع الجيش فى المركز الثالث برصيد 11 هدفاً ثم مصطفى فتحر رابعاً برصيد 10 أهداف

وتمكن فريق سموحة من الفوز على منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة ال26 من الدوري المصري الممتاز.

وقدم الفريق السكندري أداء خلال أحداث المباراة وسجل أحمد عبد القادر هدف التقدم في الدقيقة الثالثة قبل أن يضيف زميله مصطفى فتحي الهدف الثاني عند الدقيقة 45، ووسع عبد القادر الفارق مجدداً في الدقيقة 52.

وظهر بيراميدز بأداء ضعيف وظهر عاجزاً عن مجارة منافسه وتلقى اللاعب عبد الله بكري بطاقة حمراء 79 بعدما منع مهاجم سموحة من الانفراد بمرمى شريف إكرامي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد سموحة إلى النقطة 40 محتلاً المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد بيراميدز عند 34 نقطة في المركز السابع.

المصرى اليوم

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