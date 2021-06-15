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حذر مجلس إدارة نادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من تصرفات حازم فتوح وكيل إعماله.

وطلب مجلس الزمالك، من كارتيرون، ابعاد حازم فتوح عن تدعيمات الفريق المنتظرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة أن وكيله يتواصل مع الأسماء المقترح التعاقد معهم.

وأكد كارتيرون، لمجلس الإدارة، أنه لم يُكلف حازم فتوح بأي شئ، وسوف يتواصل معه لابعاده عن الصفقات، وترك مجلس الإدارة التعامل بشكل مباشر مع الأندية.

وظهرت حالة من الغضب الشديد داخل مجلس الزمالك بسبب تصرفات حازم فتوح، وكيل كارتيرون، أنه يرغب في الاستفادة من موسم الانتقالات والتدخل في صفقات الزمالك المنتظرة.