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نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء لـ شوبير في وفاة شقيقه

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نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء لـ شوبير في وفاة شقيقه نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء لـ شوبير في وفاة شقيقه

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أدى المئات من المواطنين، واجب العزاء في شقيق الكابتن أحمد شوبير، المحاسب عصام شوبير، عضو مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي، والذي وافته المنية بالأمس، عن عمر يناهز 58 عاما بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر، من ساحة المسجد الأحمدي بطنطا، إلى مثواه الأخير، في مقابر العائلة بيسيجر.

وحرص عدد كبير من المواطنين، ونجوم الكرة، وبعض من وزراء الرياضه السابقين، الكابتن طاهر أبوزيد، وزير الرياضة السابق، وعامر فاروق وزير الشباب الأسبق، وأعضاء مجلس إدارة النادي الاهلي، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وبعض من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وشارك في واجب العزاء أيضاً بعض من نجوم الكرة من نادي غزل المحله، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

وقدم الكابتن أحمد شوبير، الشكر لكل من تقدم بواجب العزاء.

المصرى اليوم

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