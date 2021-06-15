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رئيس شباب النواب يكشف موعد وضع حجر استاد النادي المصري الجديد

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رئيس شباب النواب يكشف موعد وضع حجر استاد النادي المصري الجديد رئيس شباب النواب يكشف موعد وضع حجر استاد النادي المصري الجديد

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كشف النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نتائج لقاء وزير الشباب ومحافظ بورسعيد اليوم، الذي حضره الثلاثاء، والذي ناقش تطوير وإنشاء نادي المصري مؤكدا إنه تم الإتفاق على وضع حجر الاساس في 30 يونيو الجاري.

وقال رئيس لجنة الشباب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم،: «عملنا على ملف الاستاد منذ 2019 وكان هناك متابعة مستمرة مع وزير الشباب والرياضة، الوزير بذل جهدا كببرا لإنجاز هذا الملف».

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه خلال المرحلة الماضية تم التنسيق بين الوزير ومحافظ بورسعيد حول اختيار الشركات المنفذة وتصميم الاستاد، لما يتناسب مع الكود الدولي.

وأعرب «حسين» عن تقديره لكل من وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد على التعاون المثمر في تطوير وإنشاء نادي المصري في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، مقدماً شكره إلى أبناء بورسعيد على دعمهم الكامل للانجازات التي تشهدها الدول، ومساندتهم للنادي المصري الفترة الماضية.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى تطرق اللقاء كذلك إلى تطورات إنشاء المدينة الرياضية في مدينة سلام بشرق بورسعيد، التي تتضمن إنشاء استاد حديث وعدداً من المنشآت الرياضية والترفيهية وفق أحدث نماذج التطوير.

المصرى اليوم

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