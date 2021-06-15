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طرح مطرب المهرجانات عمر كمال، منذ قليل، فيديو كليب أغنيته الجديدة «قمر التيك توكايه» بمشاركة المطرب حمو بيكا ونور التوت وعلي قدوره، والتي طرحها عبر قناته الرسمية عبر «يوتيوب».

ووصلت مشاهدات الأغنية خلال ساعة إلى 65 الف مشاهد.

أغنية «قمر التيك توكايه» كلمات اسلام المصري وألحان نور التوت وتوزيع فيجو الدخلاوي.



ونقول كلمات أغنية «قمر التيك توكايه»:«انتي مدوخاني لما بشوف عيونك بنسى أي حد تاني الحلوه اللزيزه والشفايف كريزه ليها طله جامده بجد فيها الف ميزه، نار يانار ان غاب القط العب يا فار انا شوفتك حسيت بانهيار انا قلبي عليه بيعلي التيار ناس يا ناس البت فوديكا وقلبي الكاس عمر جمالك ماهيتقاس انتي ف قلبي وجوه الراس نازله الصبح فايقه من غير ميكب رايقه لابس الكوتشي الجوتشي والطقمايه براند وعايئه ومعاها الملاكي واستوري على تراكي تشرب قهوه وتظبط وتروح تتغدي ف كنتاكي قمر التيكتوكايا انتي يا مزمزيلايا حلوه بجينز وبادي وحلوه برضو ف العبايه وحش الكون بحالو مين يجي ف جمالو دا حبيب قلبي براحتو ويعمل كل اللي ف خيالو».