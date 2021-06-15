أخبار عاجلة

إجراء 591 قسطرة و22 عملية قلب مفتوح في مركز فيصل بن خالد -
"ابن فرحان" يعقد لقاءً رسمياً مع وزيري الخارجية الأمريكي والفرنسي -
أسرة "المرواني" تواصل البحث عنه وتناشد المساعدة -
أحمد سامي يعالج أخطاء لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري -
مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مركز التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق -
صرف 500 جنيه للعاملين بجامعة الأقصر بمناسبة عيد الأضحى -
محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي -
بيراميدز تقيل أروابارينا قبل مواجهة الأهلي -
وزير التموين : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات  -
750 ألف إصابة بكورونا سُجلت في الأردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

عمر كمال يطرح أغنية جديدة ()

Print
عمر كمال يطرح أغنية جديدة (فيديو) عمر كمال يطرح أغنية جديدة ()

لاقتراحات اماكن الخروج

طرح مطرب المهرجانات عمر كمال، منذ قليل، كليب أغنيته الجديدة «قمر التيك توكايه» بمشاركة المطرب حمو بيكا ونور التوت وعلي قدوره، والتي طرحها عبر قناته الرسمية عبر «يوتيوب».

ووصلت مشاهدات الأغنية خلال ساعة إلى 65 الف مشاهد.

أغنية «قمر التيك توكايه» كلمات اسلام المصري وألحان نور التوت وتوزيع فيجو الدخلاوي.


ونقول كلمات أغنية «قمر التيك توكايه»:«انتي مدوخاني لما بشوف عيونك بنسى أي حد تاني الحلوه اللزيزه والشفايف كريزه ليها طله جامده بجد فيها الف ميزه، نار يانار ان غاب القط العب يا فار انا شوفتك حسيت بانهيار انا قلبي عليه بيعلي التيار ناس يا ناس البت فوديكا وقلبي الكاس عمر جمالك ماهيتقاس انتي ف قلبي وجوه الراس نازله الصبح فايقه من غير ميكب رايقه لابس الكوتشي الجوتشي والطقمايه براند وعايئه ومعاها الملاكي واستوري على تراكي تشرب قهوه وتظبط وتروح تتغدي ف كنتاكي قمر التيكتوكايا انتي يا مزمزيلايا حلوه بجينز وبادي وحلوه برضو ف العبايه وحش الكون بحالو مين يجي ف جمالو دا حبيب قلبي براحتو ويعمل كل اللي ف خيالو».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

بالفيديو.. سائح يطير فوق رؤوس سكان نيويورك بتصريح رسمي

بالفيديو.. سائح يطير فوق رؤوس سكان نيويورك بتصريح رسمي

نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب: يعاني من الغطرسة.. ولم يستطع نفي كلام والده (فيديو)

نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب: يعاني من الغطرسة.. ولم يستطع نفي كلام والده (فيديو)

سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)

سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)