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مدرب سموحة: هزمت بيراميدز بدون دفاع

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مدرب سموحة: هزمت بيراميدز بدون دفاع مدرب سموحة: هزمت بيراميدز بدون دفاع

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عبر أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن سعادته البالغة الفوز الثمين على منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في إطار منافسات الجولة ال26 من الدوري المصري الممتاز.

وقال سامي خلال ظهور تلفزيوني عقب اللقاء: «أشكر اللاعبين على هذه المباراة ومجهودهم الكبير، حققنا 3 نقاط مهمة في مشوار الفريق بالدوري».

وأضاف «لم نشعر بغياب اللاعبين، كان لدينا مشكلة كبيرة قبل المباراة بسبب غياب خط الدفاع بالكامل لأسباب مختلفة».

وأكد أحمد سامي أن فترة التوقف الدولي جاءت في صالحه حيث تمكن من تجعيز عدد من اللاعبين مثل المدافع محمود عزت بالإضافة إلى توظيف أحمد حمص في مركز الظهير الأيسر.

ويحتل سموحة المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة فيما توقف رصيد بيراميدز عند 34 نقطة في المركز السابع.

المصرى اليوم

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