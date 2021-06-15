إيهاب جلال يصحح أخطاء لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة غزل المحلة

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، المران الرئيسى مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة.

ويلتقي الإسماعيلي مع غزل المحلة، بعد غد الخميس باستاد الإسماعيلية ، لحساب منافسات الأسبوع الــ26 ببطولة الدورى الممتاز.

المران الرئيسى اشتمل على مجموعة من الجمل الخططية، وسط تعليمات مستمرة من المدير الفنى إيهاب جلال من أجل الوقوف على استيعاب اللاعبين حول كيفية تنفيذ تلك الخطط،والتى شأنها تعزيز قوة الفريق الهجومية والدفاعية ضد المنافس.

كما تطرق مران اليوم لمجموعة من الوحدات البدنية، سعيا للاستمرار فى الحفاظ على المعدلات البدنية للاعبين قبل استئناف الدورى.

واختتم تدريب اليوم بتقسيمة، تم إيقافها عدة مرات، من قبل إيهاب جلال، المدير الفني من أجل تصحيح الأخطاء وسط حالة كبيرة من الاصرار لدى اللاعبين على اثبات جدراتهم أمام الجهاز الفنى.