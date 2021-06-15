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12 دولة تشارك ببطولة «كأس الفراعنة» الدولية للجمباز الإيقاعي

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12 دولة تشارك ببطولة «كأس الفراعنة» الدولية للجمباز الإيقاعي 12 دولة تشارك ببطولة «كأس الفراعنة» الدولية للجمباز الإيقاعي

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أعلن اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، عن مشاركة 12 دولة بطولة «كاس الفراعنة» الدولية للجمباز الإيقاعي خلال الفترة من 18 وحتى 20 يونيو الجاري على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وجاءت الدول المشاركة في كأس الفراعنة كالتالي: «أذربيجان- أوكرانيا- جورجيا- ملدوفا- اليونان- المجر- بولندا- إيطاليا- لبنان- - أوزبكستان- ومصر البلد المضيف) باجمالي 373 لاعبًا.

وأكد ايهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز أن الاتحاد بذل مجهودًا كبيرًا لإدراج البطولة على أجندة الاتحاد الدولي للعبة ،مشيراً إلى أن البطولة أخذت الطابع الرسمي بعد حصولها على التقييم الدولي كبطولة دولية للأندية.

وأضاف «أمين» أن نجحت في إبهار العالم من خلال تنظيم بطولة للجمباز الفني والذي أقيم على مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 وحتى 7 يونيو الجاري.

فيما أعرب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة مصر لبطولة «كأس الفراعنة» الدولية للجمباز الإيقاعي، مؤكداً أن مصر تمتلك عدد من المنشات الرياضية على أعلى مستوى جعلتها قبلة البطولات القارية والدولية في الأونة الاخيرة.

مضيفاً أن البطولة تعد فرصة ذهبية للاعبى ولاعبات أندية مصر للمشاركة والاحتكاك في منافسة دولية، الأمر الذي يصب في مصلحة منتخباتنا الوطنية.

المصرى اليوم

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