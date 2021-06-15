نائب اردنية سابقة تكسب قضية ضد صحفي بمبلغ 21 الف و700 دينار

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جى بي سي نيوز : كسبت النائب السابق الدكتورة ديما طهوب قضية سبق ورفعتها ضد احد الصحفيين بتهمة الذم ، فقد رفضت محكمة الاستئناف شكلا الاستئناف الذي تقدم به الصحفي على قرار تغريمه مبلغ21 الف و700 دينار وتضمينه الرسوم والمصاريف .

حيث يعتر من الناحية القانونية ان الصفحي قدم الاستنئاف بغير مدته القانونية ـ وبذلك تصبح محكمة الاستئناف قد اكدت الحكم الصادر لصالح طهبوب .

وقد علقت طهوب على الحكم بقولها :

للتذكير والتنويه

القضية الآن نزلت للتنفيذ و قد تبرعت بالمبلغ لجمعية افاق للتعليم برسالة التزام منذ شهر ١٢ ٢٠٢٠

وهذا نصها

رئيس مجلس ادارة جمعية آفاق الخيريه للتعليم سعادة الاستاذ رسمي الملاح

الامين العام الاستاذ حمزة المفالحه

تحية و بعد

أحيي جمعيتكم و جهودكم الجبارة و المميزة في فتح آفاق الأمل و العلم للطلاب الأردنيين و التي تشرفت بالتعرف عليها و مواكبتها خلال الأربع سنوات الماضيه

و اليوم حكمت المحكمة لي بمال كتعويض عن قضية أساءت لي و لسمعتي و لحياتي و عائلتي و عملي بغير وجه حق على مدى أربع سنوات، و أظهرت كم هو عميق شرخ الافكار و الاخلاق عند البعض في مجتمعنا!

و اني ارى تزكيتها و تطهيرها و نمائها بأن توضع في بناء عقول و تربية قلوب لا تعرف الكراهية و الاقصاء و الايذاء و لا تتخذ من البذاءة سلاحا او الاستقواء منهجا

وذلك بالاستثمار في التعليم و طلبة العلم و بناء جيل ارجو ان يكون نخبوي الفكر و الاخلاق يشبه هذا الوطن الطيب، و بذا أكون قد طبت نفسا و تجاوزت المشكلة، و طويت صفحة من الألم والظلم طحنتني على مدى اربع سنوات آملة ان تقدم آفاق للتعليم حياة جديدة لطلابنا مبنية على الفهم و المحبة و السعة و الحفاظ على قيمنا الأردنية الثقافية و الدينية

و صدق أحمد شوقي اذ قال:

فعلم ما استطعت لعل جيلا

سوف يأتي يحدث العجب العجابا

و لا ترهق شباب الحي يأسا

فإن اليأس يخترم الشبابا

فرب صغير قوم علموه

سما و حمى المسومة العرابا

و كان لقومه نفعا و فخرا

و لو تركوه كان اذى و عابا

ارجو اعتبار هذه الرساله التزاما مبدئيا لحين تحصيل المبلغ وخصم الرسوم و اتعاب المحاماة

و تفضلوا بقبول الاحترام

ديمة طهبوب