أخبار عاجلة

أحمد سامي يعالج أخطاء لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري -
مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مركز التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق -
صرف 500 جنيه للعاملين بجامعة الأقصر بمناسبة عيد الأضحى -
محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي -
بيراميدز تقيل أروابارينا قبل مواجهة الأهلي -
وزير التموين : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات  -
750 ألف إصابة بكورونا سُجلت في الأردن -
قدم أوراق اعتماده.. "عطا الله بن زايد" سفيرًا للمملكة بجمهورية القمر -
حسن نصر الله يلتقي إسماعيل هنية -
الجيش الإسرائيلي تستعد لهدم 17 منزلا في حي البستان في القدس بعد انتهاء مهلة السكان بالإخلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

نائب اردنية سابقة تكسب قضية ضد صحفي بمبلغ 21 الف و700 دينار

Print
نائب اردنية سابقة تكسب قضية ضد صحفي بمبلغ 21 الف و700 دينار نائب اردنية سابقة تكسب قضية ضد صحفي بمبلغ 21 الف و700 دينار

جى بي سي نيوز  : كسبت النائب السابق الدكتورة ديما طهوب قضية سبق ورفعتها ضد احد الصحفيين بتهمة الذم ، فقد رفضت محكمة الاستئناف شكلا الاستئناف الذي تقدم به الصحفي على قرار تغريمه مبلغ21 الف و700 دينار وتضمينه الرسوم والمصاريف . 

حيث يعتر من الناحية القانونية ان الصفحي قدم الاستنئاف بغير مدته القانونية ـ وبذلك تصبح محكمة الاستئناف قد اكدت الحكم الصادر لصالح طهبوب .

وقد علقت طهوب على الحكم بقولها : 

للتذكير والتنويه
القضية الآن نزلت للتنفيذ و قد تبرعت بالمبلغ لجمعية افاق للتعليم برسالة التزام منذ شهر ١٢ ٢٠٢٠
وهذا نصها
رئيس مجلس ادارة جمعية آفاق الخيريه للتعليم سعادة الاستاذ رسمي الملاح
الامين العام الاستاذ حمزة المفالحه
تحية و بعد
أحيي جمعيتكم و جهودكم الجبارة و المميزة في فتح آفاق الأمل و العلم للطلاب الأردنيين و التي تشرفت بالتعرف عليها و مواكبتها خلال الأربع سنوات الماضيه
و اليوم حكمت المحكمة لي بمال كتعويض عن قضية أساءت لي و لسمعتي و لحياتي و عائلتي و عملي بغير وجه حق على مدى أربع سنوات، و أظهرت كم هو عميق شرخ الافكار و الاخلاق عند البعض في مجتمعنا!
و اني ارى تزكيتها و تطهيرها و نمائها بأن توضع في بناء عقول و تربية قلوب لا تعرف الكراهية و الاقصاء و الايذاء و لا تتخذ من البذاءة سلاحا او الاستقواء منهجا
وذلك بالاستثمار في التعليم و طلبة العلم و بناء جيل ارجو ان يكون نخبوي الفكر و الاخلاق يشبه هذا الوطن الطيب، و بذا أكون قد طبت نفسا و تجاوزت المشكلة، و طويت صفحة من الألم والظلم طحنتني على مدى اربع سنوات آملة ان تقدم آفاق للتعليم حياة جديدة لطلابنا مبنية على الفهم و المحبة و السعة و الحفاظ على قيمنا الأردنية الثقافية و الدينية
و صدق أحمد شوقي اذ قال:
فعلم ما استطعت لعل جيلا
سوف يأتي يحدث العجب العجابا
و لا ترهق شباب الحي يأسا
فإن اليأس يخترم الشبابا
فرب صغير قوم علموه
سما و حمى المسومة العرابا
و كان لقومه نفعا و فخرا
و لو تركوه كان اذى و عابا
ارجو اعتبار هذه الرساله التزاما مبدئيا لحين تحصيل المبلغ وخصم الرسوم و اتعاب المحاماة
و تفضلوا بقبول الاحترام
ديمة طهبوب

 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
750 ألف إصابة بكورونا سُجلت في الأردن

750 ألف إصابة بكورونا سُجلت في الأردن

الأردن يدين استهداف محطة كهرباء في العراق

الأردن يدين استهداف محطة كهرباء في العراق

10 وفيات و605 إصابات جديدة بكورونا في الاردن

10 وفيات و605 إصابات جديدة بكورونا في الاردن

بلينكن : واشنطن تقدم 400 مليون دولار لسوريا و مواجهة تنظيم الدولة من الأولويات

بلينكن : واشنطن تقدم 400 مليون دولار لسوريا و مواجهة تنظيم الدولة من الأولويات