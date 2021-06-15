«Dogs» تواصل تقديم عروضه على مسرح الجمهورية (صور)

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تواصل فرقة مسرح الشباب، تقديم عرضها الجديد “Dogs”، وذلك لليوم الثالث على التوالي، وذلك على مسرح الجمهورية.

والعرض من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، وهو للمتميزين من الدفعة الثانية من ورشة ابدأ حلمك، التابعة للفرقة.

وكان العرض تم افتتاحه الأحد الماضي، وسط حضور كبير، ويستمر حتى غدًا الأربعاء.

الجدير بالذكر أن ورشة «ابدأ حلمك» بدأت دفعتها الأولى من یونیو 2017، ووصلت الآن لدفعتنا الرابعة، وهو بطولة خريجي الدفعة الثانية من ورشة «ابدأ حلمك»، تأليف محمود جمال حديني، ديكور حمدي عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقي محمد حسني، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة وإخراج كمال عطية.