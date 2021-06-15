"الصيني": وسائل التواصل ليست إعلامًا جديدًا والتوزيع سبب تراجع الورقي

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خلال مشاركته في فعاليات جلسة حوارية بقبة جدة بحضور الفيصل اليوم

كشف رئيس تحرير صحيفة الوطن، الدكتور عثمان الصيني، في جلسة حوارية بقبة جدة اليوم بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل والتي عقدت بعنوان الإعلام والإعلان والخدمات في ظل الرقمنة بأن الصحف لن تنتهي وأن السوشيال ميديا ليس إعلامًا جديدًا متهماً شركة التوزيع بأنها السبب في تراجع الصحف الورقية، وقال سنعود بصحافة رقمية قوية وشاملة.

وحرر "الصيني" بعض المفاهيم التي رأى أنها مثار لبس، ومنها إطلاق مسمى الصحف الورقية، والواقع أن هناك 8 مؤسسات صحفية ومجموعة تصدر 12 صحيفة ورقية ضمن منتجات كثيرة رقمية تصدرها المؤسسات، والورق منتج واحد من عشرات، كما أن هناك نحو 700 مسمى لصحيفة إلكترونية، وفي الواقع فإن معظمها مواقع والصحف الحقيقية المعتبرة لا تتجاوز أصابع اليدين، ووسائل التواصل تظل وسائل للتواصل ولا يطلق عليها إعلامًا جديدًا لأن الإعلام الجديد شيء آخر مختلف.

وتساءل: لماذا نتحول رقميًا حيث ذكر أسبابًا عدة منها تغيّر وجهة المقروئية، فعدد السعوديين من سن 15- 44 يبلغ نحو 12 مليونًا أي نحو 55%، كما أن القراء هم في مجتمع الشبكة حيث تجدنا الأخبار ولا نبحث عنها، والعالم يتواصل من خلال التطبيقات التي تبلغ في العالم نحو 8 ملايين تطبيق (أبل جوجل بلاي مايكروسوت أمازون)، فيما تبلغ التطبيقات الحكومية 17 تطبيقًا تغطي 15 قطاعًا.

وأشاد "الصيني" بتجربة الوطن الصحيفة في التحول الرقمي والتي دشنها الأمير خالد الفيصل قبل 6 أشهر بأنها حققت زيادة غير عادية في كل منصات الصحيفة الرقمية، حيث وصلت زيادة الإحالات في مصادر الزيارة 991%، كما أن دخول القراء من الدول العربية زاد بأكثر من 100%.