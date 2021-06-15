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وزارة الاستثمار توقّع مذكرة تفاهم مع شركة "يانسن"
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:33 مساءً
أمير المدينة: مجمع طباعة المصحف من المعالم البارزة ويحظى بعناية القيادة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:33 مساءً
"سلطان بن سلمان" يرأس اجتماع مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:33 مساءً
خلال أسبوع.. وفاة 53 أمريكيًا بسبب موجة حر في مقاطعة بأريزونا
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:33 مساءً
هل هتلغى الـ10 جنيه البلاستيك الـ10 جنيه الورق مع أحمد يعقوب
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:32 مساءً
ناشئات وادي دجلة يتوجن ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:27 مساءً
في ندوة ثقافية.. «رعاية الفئات الأكثر احتياجا» أهم مكتسبات ثورة يونيو
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:26 مساءً
درجة الحرارة تصل إلى 44 .. توقعات حالة الطقس الأربعاء (التفاصيل)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:26 مساءً
سلاسل مطاعم ومحال تشارك بالمرحلة الـ18 لمبادرة «كلنا واحد»
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:26 مساءً
محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ المشروعات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:26 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بايدن يلتقى قادة الاتحاد الأوروبي قبيل أول القمة الأوروبية الأمريكية منذ عام 2014
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 15 يونيو 2021 04:25 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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