بعثات تجارية لـ«السنغال والكاميرون» خلال يوليو .. و«جامع»: مرحلة جديدة للتعاون القاري

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أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ودول غرب أفريقيا، لتعكس الإمكانيات الاقتصادية «الهائلة» التي يتمتع بها الجانبين؛ لا سيما في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ، معتبرة ذلك «بداية مرحلة جديدة للتعاون القاري من خلال فتح الأسواق الأفريقية أمام المصدرين والمستثمرين بدول القارة».

وأعلنت «جامع»- في كلمتها خلال فعاليات منتدى روابط الأعمال مع غرب أفريقيا الذي ينظمه التمثيل التجاري بالتعاون مع التجاري وفا بنك- عن إطلاق بعثات تجارية إلى دول وسط وغرب إفريقيا؛ تبدأ بدولتي السنغال والكاميرون، خلال شهر يوليو المقبل، بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بهذه «الأسواق الواعدة»، ولتوطيد أواصر التعاون مع مجتمعات الأعمال الأفريقية.

من جانبه، قال هشام السفا، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك، أن التواجد والإمكانيات التي يتمتع بها البنك في 15 دولة أفريقية، وخاصة دول غرب أفريقيا، تؤهله للقيام بدور محوري في ترتيب وتنظيم اجتماعات الأعمال بين المشاركين من مصر ونظرائهم في دولتي الكاميرون والسنغال لعقد صفقات أعمال «مثمرة» بين جميع الأطراف.

وقال الدكتور عبدالعزيز الشريف مدير إدارة أفريقيا بالتمثيل التجاري، إن هذه المبادرة تأتي في إطار سعى التمثيل التجاري لإطلاق مبادرات جديدة غير تقليدية بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية وبشكل خاص إلى أسواق دول غرب أفريقيا، التي تشكل سوقاً واعدة للمنتجات المصرية، خاصة في ظل عدم وجود اتفاقات تجارية تفضيلية تربط مصر بدول غرب أفريقيا حتى الآن وهو الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على أرقام الصادرات المصرية إلى تلك المنطقة من القارة الأفريقية.

وأكد «الشريف» أن هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول وسط وغرب إفريقيا في شتى المجالات والقطاعات خلال المرحله المقبلة.