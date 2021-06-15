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علامات لا تستثني "دلتا".. لماذا أصبح العلماء أكثر ثقة من فعالية اللقاحات؟

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علامات لا تستثني "دلتا".. لماذا أصبح العلماء أكثر ثقة من فعالية اللقاحات؟ علامات لا تستثني "دلتا".. لماذا أصبح العلماء أكثر ثقة من فعالية اللقاحات؟
دراستان: خطر دخول المستشفى ينخفض لـ70% بعد جرعتين من أي لقاح

علامات لا تستثني

خلصت دراستان منفصلتان أجريتا في المملكة المتحدة، إلى انخفاض خطر دخول المستشفى إلى 70% بعد جرعتين من أي لقاح، بالنسبة للأشخاص المصابين بسلالة "دلتا" من المستجد.

وأفادت دراسة أجراها أكاديميون ومسؤولون عن الصحة العامة في اسكتلندا، ونُشرت كرسالة في مجلة "لانسيت" الطبية، الاثنين، عن انخفاض في فعالية اللقاح ضد العدوى بمتغير دلتا مقارنة بالسلالات السابقة من الفيروس التاجي، ولكن اللقاحات توفر مستويات حماية مماثلة ضد الأعراض الشديدة من كوفيد-19، بحسب "الحرة".

ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن هذه النتائج هي أحدث ما يشير إلى أن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 قادرة على حماية الناس من المتغيرات الجديدة، رغم المخاوف السابقة من أن التحورات الجديدة قد تؤثر على فعالية اللقاحات بنسبة كبيرة.

ويقول مسؤولو الصحة العامة في المملكة المتحدة إنهم واثقون بشكل متزايد من أن اللقاحات توفر حماية كبيرة ضد متغير دلتا لفيروس كورونا، وهي علامة مفعمة بالأمل مع انتشار السلالة شديدة العدوى في جميع أنحاء العالم.

وقال مدير معهد أوشر للطب بجامعة إدنبرة، عزيز شيخ، ومؤلف إحدى الدراستين: "إن فعالية اللقاح ضد دلتا ما زالت كبيرة جدًّا".

وبحسب منظمة الصحة العالمية؛ فإن متغير دلتا الذي اكتشف للمرة الأولى في الهند وينظر له على نطاق واسع بأنه السبب الرئيسي في رفع أعداد الوفيات، رُصد في 74 بلدًا حول العالم.

وتساعد جرعتان من لقاح فايزر على تقليل خطر الإصابة بدلتا بنسبة 79%، مقارنة بـ92% لمتغير ألفا، الذي اكتشف لأول مرة في المملكة المتحدة.

وعلى مستوى لقاح أسترازينيكا، ذكرت الدراسة أن جرعتين من هذا اللقاح، توفران حماية ضد دلتا بنسبة 60%، و73% ضد ألفا.

وكانت الدراسات التي أجريت خلال التجارب السريرية للقاح فايزر- بيونتك، قد أثبتت أن جرعتين يحققان فعالية تُقدر بـ95% ضد الإصابة بكوفيد-19 قبل ظهور السلالات الجديدة.

والاثنين، قال رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون: إن تخفيف القيود المقرر في 21 يونيو سيتأجل لمدة 4 أسابيع بعد أن بدأت حالات متغير دلتا في الارتفاع بسرعة في البلاد.

ويبلغ متوسط الإصابات الجديدة 7000 حالة يوميًّا، أي ثلاثة أضعاف ونصف المعدل قبل شهر، ومعظم تلك الحالات الجديدة سببها سلالة دلتا الذي يقول عنه خبراء إنه أسرع انتشارًا وأكثر فتكًا.

ومن بين 33 ألف حالة من الإصابات بسلالة دلتا التي سجلت في إنجلترا، كان 58% منها لأفراد غير محصنين، معظمهم في الفئات العمرية الأصغر؛ وفقًا لوكالة الصحة العامة في البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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